O FC Porto está fora da Taça Europa de basquetebol: os dragões venceram os gregos Maroussi, por 80-76, mas precisavam também da derrota do Tofas Bursa em Saragoça para seguir em frente e tal não aconteceu.

O conjunto turco marcou em cima da buzina e venceu os espanhóis por 80-79, segurando o segundo lugar na sexta e última jornada do Grupo K. O Tofas termina com nove pontos, os mesmos do FC Porto, que ficou em desvantagem na diferença de pontos.

A equipa azul e branca teve uma péssima entrada e chegou a estar a perder por 1-0. No entanto, ainda no primeiro quarto, empatou a partida e, na reta final, dilatou a vantagem.

Toney Douglas, que tinha sido eleito o MVP da prova em janeiro, voltou a evidenciar-se, com 25 pontos, sete ressaltos, sete assistências e seis roubos de bola. Max Landis, com 22 pontos, também esteve em destaque no Dragão Arena.

O conjunto de Fernando Sá falha, assim, a repetição dos quartos da última época, a melhor campanha dos dragões na prova europeia.

O FC Porto recebe a Ovarense no próximo domingo, nos quartos de final da Taça de Portugal.