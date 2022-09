Em Portugal, estamos habituados a ver o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, nas mais variadas peles.

Mas nesta, talvez ninguém o tivesse imaginado: como jogador de basebol.

Mas foi mesmo isso que aconteceu na última madrugada, em São Francisco, nos EUA.

Marcelo Rebelo de Sousa vestiu a camisola dos Giants, equipa de beisebol daquela cidade norte-americana, e fez o lançamento inaugural, numa noite de homenagem a Portugal.

«Nem quero pensar na aventura que é atirar uma bola», disse o chefe de Estado, citado pela Lusa, quando se preparava para entrar em campo para o chamado «first pitch».

Com o seu nome, Marcelo, e o número 73, a sua idade, nas costas da camisola, o Presidente da República lançou a bola para as mãos do japonês Taira Uematsu, um dos treinadores dos Giants, num momento eternizado também em vídeo.