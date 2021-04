Sporting e Benfica venceram este sábado os respetivos jogos do campeonato de futsal e mantêm-se no primeiro e segundo lugar da classificação, respetivamente, com dois pontos de diferença.

O Sporting venceu no terreno do Belenenses, penúltimo classificado do campeonato, por 4-1, enquanto o Benfica e venceu o Quinta dos Lompos por 4-3, acabando o resultado por mostrar algumas dificuldades da formação encarnada, que reagiu assim com uma vitória à derrota na final da Taça da Liga, precisamente frente ao Sporting.

Resultados:

Sexta-feira, 2 abr:

Viseu 2001 - Sporting de Braga, 0-3

Sábado, 3 abr:

Portimonense - Leões Porto Salvo, 3-4

Benfica - Quinta dos Lombos, 4-3

Burinhosa - Fundão, 0-7

Candoso - Modicus, 8-5

Futsal Azeméis - Dínamo Sanjoanense, 2-1

Caxinas - Eléctrico, 1-2

Belenenses - Sporting, 1-4

Classificação:

1. Sporting, 78

2. Benfica, 76

3. Fundão, 55

4. Leões Porto Salvo, 51

5. Modicus, 48

6. Sporting de Braga, 46

7. Portimonense, 42

8. Viseu 2001, 40

9. Eléctrico, 39

10. Futsal Azeméis, 29

11. Quinta dos Lombos, 28

12. Caxinas, 27

13. Candoso, 24

14. Burinhosa, 17

15. Belenenses, 16

16. Dínamo Sanjoanense, 8