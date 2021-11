O Sporting venceu esta quarta-feira o Belfius Mons-Hainaut, em jogo da quinta jornada do grupo F da Taça da Europa de basquetebol.

Com este triunfo, por 75-68, os leões apuram-se para a próxima fase da competição, que também consiste numa fase de grupos – os dois primeiros classificados qualificam-se posteriormente para os quartos de final.

Na Bélgica, Joshua Patton foi a principal figura dos leões, com 21 pontos, sete ressaltos e duas assistências. Na formação principal, Emmanuel Nzekwiesi foi o mais inconformado, com 19 pontos, seis ressaltos e uma assistência.

O Sporting, de resto, garante também o primeiro lugar do grupo F, com uma jornada por disputar – o clube de Alvalade joga na Grécia, frente ao Ionikos BC, no próximo dia 17 de novembro.