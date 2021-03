O ciclista holandês Dylan van Baarle (INEOS) venceu, esta quarta-feira, a semiclássica belga Dwars door Vlaanderen (Através da Flandres), numa prova em que o português Rui Oliveira (UAE Emirates) ficou na 26.ª posição.

Van Baarle percorreu os 184,1 quilómetros entre Roeselare e Waregem em 03:58.59 horas, pedalando mais de 50 quilómetros de forma solitária para escrever mais um capítulo vitorioso para a INEOS, que tem já dez vitórias em 2021.

O holandês de 28 anos destacou-se a cerca de 50 quilómetros da meta, aguentando os sucessivos ataques dos grupos perseguidores, nos quais seguiam os irmãos portugueses Ivo e Rui Oliveira, ambos da UAE Emirates.

Em segundo lugar, a 26 segundos de Van Baarle, ficou o francês Christophe Laporte (Cofidis) e, em terceiro, com o mesmo tempo, o belga Tim Merlier (Alpecin-Fenix).

Dylan van Baarle vence a Dwars door Vlaanderen (Stephanie Lecocq/EPA)

Além de Rui Oliveira, André Carvalho (Cofidis) ficou na 96.ª posição, a oito minutos e 14 segundos do vencedor. Ivo Oliveira desistiu, após ter tentado alcançar Van Baarle.

Entre os principais favoritos, o francês Julian Alaphillipe (Deceuninck-Quick Step) foi 22.º. Já Mathieu Van Der Poel (Alpecin-Fenix) foi 58.º.

No domingo, disputa-se a Volta a Flandres, o segundo dos ‘monumentos’ do ciclismo disputados esta época. No primeiro, na Milão-San Remo, o belga Jasper Stuyven (Trek-Segrafredo) foi o vencedor.