O andebolista Belmiro Alves confirmou que vai terminar a carreira de jogador, para dedicar-se à medicina, área profissional que cursa no ensino superior e através da qual está a ajudar os doentes com covid-19 nesta altura no hospital de campanha montado no Pavilhão Rosa Mota, no Porto.

«É uma decisão que já está tomada há muitos meses. Deve-se ao facto de ter decidido repetir o exame da especialidade médica no final de novembro deste ano. Tenho grandes objetivos para o meu futuro enquanto médico e sinto que preciso de estar totalmente focado em tudo até lá», afirmou, em declarações ao jornal O Jogo.

Belmiro, de 26 anos, fez formação no FC Porto, clube pelo qual jogou também como sénior e foi campeão nacional em 2012/2012 e 2013/2014. Venceu ainda a Supertaça portuguesa pelo ABC, em 2017. Estava no Águas Santas e jogou ainda no AC Fafe e no Resende Andebol.