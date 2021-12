Num dérbi com muita polémica e confusão no final, o Benfica venceu o Sporting e mostrou que ainda se pode vir a intrometer na luta pelo título nacional - apesar do péssimo arranque de campeonato.



O jogo teve de tudo um pouco e emoção não faltou. A uma primeira parte dominada pelas águias, com golos de Gonçalo Pinto e Lucas Ordoñez, seguiu-se uma segunda parte de parada e resposta, com os leões a conseguirem recuperar de 3-1 para 3-3.



O eterno Nicolía fez o terceiro das águias, João Souto e Gonzalo Romero, este em dose dupla, deixaram tudo empatado, quando já só faltavam três minutos - muito tempo no hóquei em patins.



Mesmo em cima do apito final, Ordoñez fez o 4-3 final, mas a polémica manteve-se. O Benfica parece ter razão pelo menos no penálti marcado aos 43 minutos: o remate de Diogo Rafael transpôs a linha de golo, mas a equipa de arbitragem não validou o lance.



No final, já se sabe: confusão entre os elementos das duas equipas. O FC Porto agradece e continua a ser o líder isolado. O Sporting mantém os 28 pontos e o Benfica tem 21, com um jogo a menos.



FICHA DE JOGO:



BENFICA: Pedro Henriques (GR), Edu Lamas, Lucas Ordoñez (2), Poka e Gonçalo Pinto (1).



Suplentes: Diogo Rafael, Carlos Nicolía (1), José Miranda, Pol Manrubia, Daniel Oliveira e Rodrigo Vieira



SPORTING: Ângelo Girão (GR), Gonzalo Romero (2), Matías Platero, Alessandro Verona e João Souto (1).



Suplentes: Ferran Font, Gonçalo Nunes, Toni Pérez, Henrique Magalhães e Zé Diogo (GR)