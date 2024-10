O Benfica teve de sofrer para levar de vencida o Avanca, em duelo da nona jornada da primeira fase do Campeonato Nacional de Andebol. No Pavilhão Municipal Comendador Adelino Dias Costa, os encarnados venceram por 32-28.

Confiante após o triunfo frente ao Limoges Handball, na terça-feira, Jota González confiou em Kristóf Palasics, Christopher Hedberg, Bélone Moreira, Egon Hanusz, Ander Izquierdo, Miguel Sanchéz e Alexis Borges de início. Ander Izquierdo foi o máximo goleador, com sete tentos.

Ao intervalo, o Benfica ganhava 14-12. O Avanca ainda empatou após várias defesas do guarda-redes do Benfica Kristóf Palasics mas, no final, os encarnados souberam conservar a vantagem ganha e o placard mostrou um 32-28 no apito final.

O próximo duelo é com os eslovacos do Tatran Presov, às 19h45 de terça-feira, 22 de outubro, em duelo da 3.ª jornada do Grupo C da Liga Europeia de andebol.