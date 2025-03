O Benfica venceu o ABC esta sexta-feira, em Braga (34-37), no jogo que abriu a 22.ª e última jornada da primeira fase do campeonato nacional de andebol.

No Pavilhão Flávio Sá Leite, o Benfica vencia por 19-17 ao intervalo e, com um parcial favorável de 18-17, fechou a vitória, que lhe vale a liderança isolada, à condição, posto que, porém, vai perder no fim desta fase. Mesmo que Sporting e FC Porto perdessem os dois jogos cada que faltam, o que até nem é possível, pois há clássico entre leões e dragões este sábado, decisivo nas contas do 1.º lugar.

André Sousa, do ABC, com nove golos, foi o melhor marcador do jogo, seguido de Fábio Silva e Ole Rahmel, ambos do Benfica, com sete golos cada.

Os encarnados dormem na liderança, com 60 pontos, mais dois do que Sporting e FC Porto, ambos com 58. O ABC acaba esta fase no 5.º lugar, com 48 pontos, seguindo para o grupo B na fase final.

No sábado, além do Sporting-FC Porto às 18 horas, à mesma hora há Belenenses-SC Horta, Avanca-Póvoa e Águas Santas-Nazaré Dom Fuas. Antes, às 15 horas, há um Marítimo-Vitória.

A fase regular fecha com o Avanca-FC Porto (jogo em atraso da 18.ª jornada) a 8 de março e com o Póvoa-Sporting, da 19.ª jornada, a 9 de março.

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Benfica, 60 pontos

2.º: Sporting, 58

3.º: FC Porto, 58

4.º: Marítimo, 49

5.º: ABC, 48

6.º: Águas Santas, 41

7.º: V. Guimarães, 41

8.º: Belenenses, 35

9.º: Póvoa, 31

10.º: Nazaré Dom Fuas, 27

11.º: Avanca, 26

12.º: SC Horta, 26