O Benfica venceu este sábado por 33-29, na visita ao Belenenses, no Pavilhão Acácio Rosa, em jogo da 10.ª jornada do principal campeonato de andebol.

Com este triunfo, na véspera do Sporting-FC Porto, o Benfica cola-se aos dragões no topo da classificação, com 28 pontos e o mesmo número de jogos dos azuis e brancos. Passa a ter ainda mais um ponto, mas mais um jogo do que o Sporting, única equipa que somou vitórias em todos os jogos.

Este sábado, também Marítimo, ABC/UMinho, Avanca e Águas Santas venceram os respetivos encontros. Houve ainda um empate.

RESULTADOS – 10.ª JORNADA

Belenenses-Benfica, 29-33

Marítimo-GC Santo Tirso, 34-24

ADA Maia-ABC/UMinho, 19-31

V. Setúbal-Póvoa Andebol, 30-30

FC Gaia-Avanca, 24-25

Águas Santas-Ac. Viseu, 26-23

Sporting-FC Porto (domingo, 18h30)

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: FC Porto, 28 pontos

2.º: Benfica, 28

3.º: Sporting, 27 (menos um jogo)

4.º: Águas Santas, 24

5.º: ABC/UMinho, 22

6.º: Marítimo, 22 (mais um jogo)

7.º: Póvoa Andebol, 19

8.º: V. Setúbal, 19

9.º: Belenenses, 19

10.º: Avanca, 16

11.º: FC Gaia, 16

12.º: ADA Maia, 16

13.º: Ac. Viseu, 14

14.º: GC Santo Tirso, 10