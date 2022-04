O Benfica recebeu e venceu esta terça-feira o Fenix Toulouse por 36-30 e garantiu a qualificação para os quartos de final da Liga Europeia de andebol.

A equipa comandada pelo espanhol Chema Rodríguez recuperou da desvantagem da primeira mão em França, onde tinha perdido por 38-34 há uma semana, vencendo na Luz por seis golos de diferença para continuar em prova.

Ao intervalo, os encarnados venciam por 17-15, diferença que não chegava para o apuramento, mas que foi alargada para um final feliz para a equipa portuguesa, que teve o sérvio Petar Djordjic com melhor marcador do jogo, com 14 golos.

Os encarnados aguardam agora o adversário saído do encontro entre os eslovenos do Gorenje Velenje e dos franceses do USAM Nimes, agendado para as 19h45 desta terça-feira. Na primeira mão, os eslovenos venceram em casa, por 29-22.

Ainda esta terça-feira, o Sporting joga a segunda mão dos oitavos de final ante os alemães do SC Magdeburg (campeão em título) para tentar o apuramento para os quartos de final. Na primeira mão, em casa, os leões empataram a 29 golos.

À mesma hora do que o Benfica, Nexe (Croácia), Nantes (França), GOG (Dinamarca), Kadetten Schaffhausen (Suíça) e Wisla Plock (Polónia) garantiram o apuramento para os quartos de final, deixando pelo caminho, respetivamente, o Eurofarm Pelister (Macedónia do Norte), o Fuchse Berlim (Alemanha), o Bidasoa Irun (Espanha), o Savehof (Suécia) e o TBV Lemgo (Alemanha).

RESULTADOS DA 2.ª MÃO DOS OITAVOS DE FINAL - 1.ª mão entre ():

BENFICA-Toulouse, 36-30 (34-38)

Eurofarm Pelister-Nexe, 21-22 (26-29)

Fuchse Berlim-Nantes, 30-33 (24-25)

GOG-Bidasoa Irun, 33-31 (30-28)

Savehof-Kadetten Schaffhausen, 34-28 (26-32)

Wisla Plock-TBV Lemgo, 28-28 (31-28)

Magdeburgo-SPORTING, 19h45 (29-29)

Nimes-Gorenje Velenje, 19h45