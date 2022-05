O Benfica recebeu e venceu a ADA Maia/UMaia por 37-22, em jogo antecipado da 29.ª jornada do campeonato nacional de andebol.

Com este resultado, o Benfica chega aos 79 pontos e iguala o FC Porto no topo da classificação a nível pontual, ainda que à condição: os dragões têm 27 jogos realizados e as águias 28. Atrás surge o Sporting, com 76 pontos, também em 27 jogos.

Já os maiatos seguem na sexta posição, com 58 pontos.