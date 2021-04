O FC Porto recebeu e venceu este sábado o Vitória de Setúbal por 37-28, em jogo da 23.ª jornada do campeonato nacional de andebol.

Com este triunfo, os portistas seguem no comando da classificação, só com vitórias: 24 no mesmo número de jogos.

Nos outros jogos deste sábado, o Benfica recebeu e venceu o Boa-Hora (32-25) num jogo marcado por uma queda aparatosa da maca de um jogador da equipa visitante.

O Águas Santas triunfou na receção ao Póvoa AC, por 31-27. Triunfo caseiro foi também alcançado pelo FC Gaia, frente ao ISMAI (28-21), ao passo que o Avanca somou o único êxito fora de portas da jornada até ao momento, ao bater o Boavista (26-34).

O dia fechou com o empate nos Açores entre Sp. Horta e AD Sanjoanense (31-31).

A jornada, que começou com o triunfo do Sporting sobre o Madeira SAD na sexta-feira, encerra com o Belenenses-ABC este domingo (15h00).