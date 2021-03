O Sporting foi este sábado vencer ao terreno do Avanca por 32-21 e manteve a perseguição ao líder FC Porto. A formação leonina soma agora 19 vitórias e uma derrota em 20 jogos, contra 20 vitórias em 20 jogos do FC Porto, que lidera por isso com mais dois pontos do que o Sporting: 60 contra 58.

Em terceiro lugar surge o Benfica, com 52 pontos, sendo que a formação encarnada venceu na terça-feira no terreno do ISMAI por 24-20. O Benfica tem, no entanto, menos dois jogos, pelo que em caso de vitória iguala o Sporting e reentra também ele na luta pelo título de campeão de andebol.