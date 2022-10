O Benfica defronta o Al Ahly, do Egito, a partir das 14h45 desta quinta-feira, no segundo jogo de ambas as equipas no grupo B do Mundial de Clubes de andebol e que vai decidir quem se apura para as meias-finais da competição. Siga AO MINUTO, no Maisfutebol.

As duas equipas têm três pontos cada, sendo que ao Benfica basta um empate, porque conseguiu uma melhor vitória sobre os sauditas do Mudhar, por 39-27. Já o Al Ahly venceu o Mudhar por 36-30.

O Al Ahly precisa de vencer para seguir para as meias-finais. Quem não conseguir o objetivo acaba no segundo lugar, que dá acesso ao apuramento do quinto ao oitavo lugar.