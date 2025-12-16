O Benfica perdeu (87-63) com o Gran Canária a contar para a Liga dos Campeões de basquetebol masculino. Com este desaire, em solo espanhol, os encarnados dizem adeus à competição.

Esta derrota surge já depois da eliminação da Taça de Portugal frente ao Sp. Braga.

Koby McEwen foi o mais inconformado do lado das águias, somando 12 pontos. Nicolas Brussino, do Gran Canária, foi o maior pontuador da partida com 16.

O Benfica terminou a fase de grupos no quarto e último lugar do Grupo H. O Gran Canária já estava apurado para a próxima fase. Os franceses do Le Mans garantiram a continuidade na prova depois de vencerem (76-61) os sérvios do Spartak, que já estavam também apurados.