O Benfica perdeu na noite desta terça-feira ante o Derthona Basket, em casa (58-72), em jogo da 3.ª jornada do grupo G da fase de grupos da Liga dos Campeões de basquetebol, no Pavilhão Fidelidade.

A equipa italiana fechou o primeiro período a vencer por 21-16 e, ao intervalo, vencia por 41-32. O terceiro quarto fechou com uma vantagem de 57-46 para os visitantes, que selaram o triunfo com um parcial final de 15-12.

O outro jogo da 3.ª jornada realiza-se na quarta-feira e opõe os espanhóis do Manresa aos alemães do Chemnitz (19h45).

O Derthona é líder com seis pontos e o Benfica, tal como as restantes duas equipas, têm três pontos. Os encarnados ocupam o 4.º e último lugar, só com derrotas no grupo.