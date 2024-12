O Benfica esteve perto de somar a primeira vitória na Liga dos Campeões de basquetebol, esta terça-feira, mas acabou por permitir a recuperação do Manresa e perdeu em casa (80-91) ante os espanhóis, na 5.ª jornada do Grupo G.

Os encarnados chegaram ao intervalo a vencer por 44-33 e acabaram o último período com seis pontos de vantagem (63-57), mas o Manresa conseguiu a recuperação no quarto período, com um parcial favorável de 17-34.

Na primeira volta, na Catalunha, os lisboetas já tinham perdido, por 92-64, na 1.ª jornada.

O Benfica segue no 4.ª e último lugar do Grupo G com cinco pontos. Lidera o Derthona Basket, com dez pontos, seguido do Manresa (nove) e do Niners Chemnitz (seis). A equipa treinada por Norberto Alves precisa de vencer por 30 pontos ou mais na receção ao Chemnitz, a 17 de dezembro, para ainda chegar ao play-in.