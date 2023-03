Benfica, Sporting e FC Porto venceram esta quarta-feira na quarta jornada da segunda fase do campeonato nacional de basquetebol e seguem colados no topo da classificação, na luta pelo título, todos com 47 pontos.

Todos venceram em casa: o Benfica triunfou na receção à Ovarense por 91-75, enquanto o Sporting bateu a UD Oliveirense por 94-70 e o FC Porto superou o Lusitânia por 94-72.

A próxima jornada, a quinta, começa no sábado e tem os jogos Ovarense-Sporting (15h00) e UD Oliveirense-FC Porto (16h00). No domingo, há um Lusitânia-Benfica (16h00, 15h00 nos Açores).

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Benfica, 47 pontos

2.º: Sporting, 47

3.º: FC Porto, 47

4.º: UD Oliveirense, 41

5.º: Ovarense, 39

6.º: Lusitânia, 37