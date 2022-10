O Benfica recebeu e venceu a Ovarense por 97-72, no Pavilhão Fidelidade, no jogo de abertura da 6.ª jornada da liga portuguesa de basquetebol.

Os encarnados chegaram ao final do primeiro período a vencer por 25-21, mas a Ovarense respondeu com uma diferença favorável de quatro pontos no segundo (18-22) e o intervalo chegou com o 43-43 no marcador.

O terceiro período acabou por desequilibrar bastante as contas a favor do Benfica, com um parcial de 33-13 a ditar o 76-56 à partida para o último quarto de jogo, no qual a diferença aumentou até ao resultado final.

Com este desfecho, o Benfica chega aos oito pontos, igualando o FC Porto no segundo lugar. A Ovarense, líder só com vitórias à partida para a ronda (cinco), passa a ter 11 pontos e mantém o primeiro lugar, ainda que agora fique à mercê de FC Porto e Benfica, que têm menos três pontos cada, mas também menos dois jogos.