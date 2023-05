O Benfica sofreu, mas venceu o segundo jogo da meia-final do paly-off da Liga de basquetebol, frente à Ovarense.

Novamente a jogar em casa e depois do triunfo claro no primeiro jogo, as águias só conseguiram confirmar o triunfo no prolongamento.

A Ovarense entrou melhor na partida e vencia por 10 pontos no final do primeiro período (27-17). Ao intervalo, porém, já era a equipa de Norberto Alves quem liderava o marcador, ainda que por apenas um ponto (39-38).

E equilíbrio foi nota dominante e no final do tempo regulamentar registava-se um empate a 76 pontos, que obrigou a prolongamento.

Aí, as águias foram claramente superiores, só sofrendo três pontos, o que permitiu vencer o jogo por 91-79.

Betinho Gomes (30) foi o melhor marcador do Benfica.

O terceiro jogo da meia-final joga-se em Ovar, na quinta-feira (19h).