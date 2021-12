O FC Porto recebeu e venceu o Sporting por 66-59, esta terça-feira, em jogo da 13.ª jornada da liga portuguesa de basquetebol.

Travante Williams (17 pontos) e Joshua Patton (16 pontos), ambos do Sporting, foram os melhores marcadores do encontro, enquanto Bradley Tinsley, com 14 pontos, foi o máximo goleador da equipa portista, que impôs a segunda derrota em 12 jogos aos leões.

Apesar da derrota, os leões somaram mais um ponto, que permite a subida à liderança, ainda que à condição.

Já o Benfica-Imortal acabou por não se realizar, devido à covid-19. Em comunicado, através das redes sociais, a equipa de Albufeira comunicou que se encontra «em isolamento» e a aguardar «mais indicações do Delegado de Saúde». Não há, por ora, uma decisão sobre o que vai acontecer com este encontro. Em comunicado, o Benfica refere apenas que o jogo não se realizou e que «o conjunto algarvio não compareceu na Luz».

O Ovarense-Lusitânia foi adiado e já tem nova data: 23 de janeiro de 2022. Em nota oficial, nas redes sociais, o clube de Ovar explicou que «devido às condições meteorológicas», a equipa do Lusitânia foi impedida de viajar para o Continente.

Esta noite, há ainda um Illiabum-V. Guimarães.

Resultados – 13.ª Jornada:

Académica-CAB Madeira, 76-82 (2.ª Feira)

FC Porto-Sporting, 66-59

Illiabum-V. Guimarães (a decorrer)

CD Póvoa-UD Oliveirense (4.ª Feira, 21h30)

Ovarense-Lusitânia (23 janeiro 2022)

Benfica-Imortal (não se realizou esta 3.ª Feira)

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Sporting, 22 pontos/12 jogos

2.º: FC Porto, 21/13

3.º: CAB Madeira, 21/14

4.º: Benfica, 21/11

5.º: Lusitânia, 20/12

6.º: Imortal, 19/12

7.º: UD Oliveirense, 18/11

8.º: CD Póvoa, 17/13

9.º: Illiabum, 15/12

10.º: Ovarense, 15/11

11.º: Académica, 15/13

12.º: V. Guimarães, 13/12