A equipa de basquetebol feminino do Benfica assumiu a liderança isolada do Grupo G da EuroCup, ao bater as belgas do Basket Namur Capitale por 63-51.

A ala brasileira Raphaela Monteiro foi a melhor marcadora do Benfica, destacada com 17 pontos.

A equipa portuguesa lidera com quatro pontos, seguida de Friburgo e Dudelange, com três. A formação belga soma apenas dois pontos.