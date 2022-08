O basquetebolista português Sérgio Silva é reforço do Benfica, confirmou esta quarta-feira o clube lisboeta.

Sérgio Silva, base de 26 anos, formado no Benfica, volta ao clube cinco anos depois de ter saído.

Na meia década fora do clube, Sérgio passou uma temporada pelo Barreirense, antes de um ano no Terceira Basket, dois no Lusitânia e um no Imortal.