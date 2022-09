O Benfica conquistou, este sábado, a Supertaça António Livramento 2022, ao vencer o FC Porto por 4-2, em jogo realizado no Pavilhão Municipal de Barcelos.

A equipa comandada por Nuno Resende adiantou-se no marcador aos quatro minutos da primeira parte, por Pablo Álvarez.

O FC Porto respondeu no marcador por Gonçalo Alves, num remate potente de longe, aos 14 minutos, para o 1-1, que ainda foi desfeito pelos encarnados na primeira parte, graças a um golo de Diogo Rafael (17m).

Na segunda parte, e depois de alguma expectativa quanto ao evoluir do marcador nos primeiros instantes, houve dois golos de rajada. O FC Porto empatou por Rafa aos 31 minutos (2-2), mas praticamente no lance seguinte, Diogo Rafael bisou na partida e assinou o 2-3.

A seis minutos do final, e fruto da 10.ª falta do Benfica, Gonçalo Alves dispôs de um livre direto para tentar o empate, mas Pedro Henriques defendeu.

Pablo Álvarez sentenciou para o Benfica de livre direto, a bisar na partida a 18 segundos do fim.

O Benfica conquista assim a sua oitava Supertaça do historial, com o FC Porto a manter as 23 vitórias na prova. A última das águias tinha sido em 2012.

Os encarnados sucedem precisamente ao FC Porto, que tinha conquistado as últimas quatro edições, em 2019, 2018, 2017 e 2016.