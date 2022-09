O Benfica conquistou, este sábado, a Supertaça feminina de hóquei em patins, ao vencer o Sporting por 6-2, em Vila Franca de Xira.

O campeão nacional e detentor da Taça de Portugal somou a nona Supertaça feminina de hóquei, depois de uma entrada positiva em jogo. Aos quatro minutos, já havia 2-0 para as águias, graças aos golos de Marlene Sousa e Maria Silva.

O Sporting reduziu a três minutos do final da primeira parte, por Margarida Florêncio.

No segundo tempo, Marlene Sousa bisou para o 3-1 e Maria Silva ampliou para 4-1, antes de Catalina Flores bisar para o Benfica atingir o 6-1 no marcador. As leoas acabaram a reduzir por Inês Florêncio.

O Benfica consolida o estatuto de equipa dominadora do hóquei em patins no feminino, depois de em julho ter conquistado a oitava Taça de Portugal, e no final de junho o nono campeonato nacional, ambos também seguidos.

A equipa leonina, criada em 2019, somou o sexto jogo sem vencer, e soma apenas uma vitória nos 18 confrontos com as encarnadas, que venceram 15 encontros e empataram dois.