O Benfica goleou este domingo o Nantes, por 14-1, na quinta e penúltima jornada do Grupo A da Liga dos Campeões feminina de hóquei em patins, garantindo a presença na fase final da prova.

No Pavilhão Fidelidade, no jogo da 5.ª jornada do grupo A, o Benfica dominou o jogo ante a equipa francesa, chegando ao intervalo a vencer por 6-0.

Marlene Sousa (2, 9, 33 e 50 minutos) e Beatriz Figueiredo (14, 14, 27 e 49m) estiveram em destaque, com quatro golos cada. Aimée Blackman fez hat-trick (5, 39 e 41m), Sofia Moncóvio bisou (16 e 48m) e Raquel Santos também marcou (30m) Lorella Gerometta fez o golo do Nantes (38m).

A equipa treinada por Paulo Almeida segue no segundo lugar do Grupo A, com 12 pontos, fruto de quatro vitórias e uma derrota. O Telecable, de Espanha, que foi a única equipa a bater o Benfica na fase de grupos, lidera com 15 pontos e é o próximo adversário do Benfica, a 8 de março. O Nantes tem três pontos e o Uttigen ainda não pontuou.

O Benfica sagrou-se campeão europeu em 2014/15. O atual campeão europeu é o CP Esneca Fraga.