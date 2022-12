O Benfica perdeu, na noite desta quinta-feira, a final do Torneio Europeu feminino de futsal, frente às italianas do Città di Falconara, por 3-2.

Em Falconara Marittima, Itália, onde se realizou o torneio, não oficial, Janice adiantou o Benfica aos três minutos, mas Rafa Pato (13m) e Tatiane Debiasi (16m) deram a volta ao marcador.

O Benfica ainda empatou com novo golo de Janice, que bisou frente ao clube que representou na época passada (18m), mas Nathalia Rozo fez o 3-2 aos 19 minutos, para o que seria o resultado final.

Na segunda parte o resultado não se alterou e o título ficou para a equipa da casa, num torneio não homologado pela UEFA e que junta os campeões de vários campeonatos da Europa, numa espécie de Liga dos Campeões. Foi a quinta edição.

O Benfica superou, na fase de grupos, o anterior campeão, o Navalcarnero (Espanha) e também as polacas do UAM Poznan. O Falconara venceu as húngaras do DEAC e as neerlandesas do Vijfje.