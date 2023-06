Benfica e Sporting disputam, em 2022/23, os títulos nas modalidades de basquetebol, futsal e hóquei em patins. O mês de junho vai ter vários dérbis e já há datas e horas definidas para cada um deles.

Nas três modalidades, a final joga-se à melhor de cinco jogos. Ou seja, vai ser campeão quem vencer três encontros, pelo que os jogos quatro e cinco só se realizam caso seja necessário.

No caso do basquetebol, a final já arrancou no domingo, com o Benfica a vencer o Sporting por 85-84 e o jogo dois é já esta terça-feira. No futsal, a final arranca em casa do Sporting, no sábado. No hóquei em patins, a final começa a jogar-se esta quinta-feira, no terreno do Benfica.

BASQUETEBOL

3.ª Feira, 6 junho, 19h00: Benfica-Sporting (Pavilhão Fidelidade)

6.ª Feira, 9 junho, 19h00: Sporting-Benfica (Pavilhão João Rocha)

*Domingo, 11 junho, 18h30: Sporting-Benfica (Pavilhão João Rocha)

*5.ª Feira, 15 junho, 18h00: Benfica-Sporting (Pavilhão Fidelidade)

FUTSAL

Sábado, 10 junho, 18h00: Sporting-Benfica (Pavilhão João Rocha)

3.ª Feira, 13 junho, 20h30: Benfica-Sporting (Pavilhão Fidelidade)

Sábado, 17 junho, 16h00: Sporting-Benfica (Pavilhão João Rocha)

*4.ª Feira, 21 junho, 20h30: Benfica-Sporting (Pavilhão Fidelidade)

*Domingo, 25 junho, 15h00: Sporting-Benfica (Pavilhão João Rocha)

HÓQUEI EM PATINS:

5.ª Feira, 8 junho, 15h00: Benfica-Sporting (Pavilhão Fidelidade)

Domingo, 11 junho, 15h00: Sporting-Benfica (Pavilhão João Rocha)

4.ª Feira, 14 junho, 20h00: Benfica-Sporting (Pavilhão Fidelidade)

*Domingo, 18 junho, 16h00: Sporting-Benfica (Pavilhão João Rocha)

*4.ª Feira, 21 junho, 20h00: Benfica-Sporting (Pavilhão Fidelidade)

*se necessário