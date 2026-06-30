Diego Nunes e Higor de Souza terminaram a ligação ao Benfica esta terça-feira, dia do fim do vínculo da dupla brasileira com os encarnados.

Em comunicado, na tarde desta terça-feira, o Benfica confirmou a saída da dupla bicampeã nacional pelas águias.

Diego Nunes (31 anos) e Higor de Souza (27 anos) representaram o Benfica nas últimas quatro temporadas, desde 2022/23. Esta época, contribuíram para as conquistas no campeonato, na Taça de Portugal e na Taça da Liga. Venceram ainda, pelo clube, a Liga de 2024/25 e a Supertaça de 2023. Diego Nunes contribuiu ainda para os êxitos de 2022/23 na Taça de Portugal e Taça da Liga, nos quais Higor, por lesão, não teve minutos.

Diego Nunes fez 132 jogos e 69 golos pelo Benfica e, segundo a imprensa desportiva, está a caminho do Palma, de Espanha. Também para o país vizinho, mas para o Barcelona, seguirá Higor, após 119 jogos e 57 golos nos encarnados.

Confirmada está, também, a saída de Jacaré.