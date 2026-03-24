Uma semana após ter deixado críticas ao Benfica numa entrevista ao jornal sueco Ystads Allehanda, o andebolista Kristian Olsen diz que o sentido das suas declarações foi deturpado.

«Arrisquei ao assinar pelo Benfica, mas, em termos de andebol, tem sido um desastre», disse ao jornal. Sobre o apoio do clube luso na recuperação de lesões, afirmou: «Prefiro não me pronunciar. Mas digamos que não é como seria num clube escandinavo», pode ler-se na entrevista.

Contudo, Olsen afirma agora à BTV que essas declarações foram um «total mal-entendido» e agradeceu o acompanhamento dado pelo Benfica.

«O apoio do Benfica tem sido muito profissional. Tenho recebido toda a ajuda necessária e sido acompanhado pelos melhores especialistas na minha recuperação. A realidade é que recebi todo o apoio do clube e estou muito grato», afirma agora.

«A única coisa com que não estou agradado é com o meu corpo e com o facto de não poder ajudar a equipa como queria», assegura Olsen.

O atleta de 26 anos chegou a Portugal durante o verão, proveniente do Ystads IF, da Suécia. Já teve duas paragens por lesão esta temporada, tendo atuado apenas sete vezes esta época.

