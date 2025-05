A internacional portuguesa Inês Fernandes, capitã da equipa de futsal do Benfica, reconheceu que as águias caíram «com estrondo» nos quartos de final da Liga feminina, que tinham conquistado nas sete edições anteriores, assumindo sem rodeios a «verdade» que é «difícil de digerir».

Numa eliminação com contornos quase de choque no futsal nacional, que o Benfica dominou quase por completo no feminino desde 2016/17, as heptacampeãs nacionais caíram com duas derrotas frente ao Atlético CP, oitavo classificado da fase regular, ambas por 1-0.

«O Campeonato Nacional era o troféu mais importante e o que determina em grande parte o sucesso de uma época e caímos com estrondo.

O mais fácil seria apontar à falta de vontade e humildade e todos esses chavões de quem raramente competiu no desporto a longo prazo, mas a verdade é muito mais útil, crua e difícil de digerir: não houve qualidade coletiva nem individual, nem de forma consistente e fluída, nem em momentos-chave», disse Inês Fernandes, numa mensagem através do Instagram, esta quinta-feira.

A jogadora portuguesa lembrou que cresceu numa altura em que o Benfica lhe deu «mais tristezas do que alegrias», nas décadas de 90 e 2000, lembrando, por exemplo, derrotas no Dragão e em Vigo, esta em particular uma alusão aos 7-0 ante o Celta, em 1999, para a Taça UEFA.

«Em termos pessoais, esta dupla derrota é um mergulho de cabeça nas noites de Vigo e do Dragão. Nunca será apagada ou esquecida. Irei viver com ela a fazer sombra às outras alegrias que conquistámos e o Benfica nos proporcionou. Pedir desculpa a todos os benfiquistas e agradecer os abraços apertados daqueles que estavam presentes naquele dia. São desculpas insuficientes e palavras em vão, mas dentro daquilo que for possível, irei torná-las em ações para que este seja o único Vietnam da equipa feminina de futsal», concluiu.