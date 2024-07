A Federação Portuguesa de Patinagem respondeu às acusações feitas pelo Benfica, relativamente à convocatória da seleção feminina para o Mundial de hóquei em patins. O clube queixou-se da falta de representatividade dos encarnados na lista final, elaborada por Hélder Antunes. Tem três jogadoras, apesar de ter o coletivo mais forte do país (vencem o campeonato há 11 anos seguidos).

Agora, chega a resposta da Federação Portuguesa de Patinagem. Num esclarecimento feito ao jornal Record, que o Maisfutebol também teve acesso, a entidade sublinha que as escolhas foram feitas com «critérios técnicos específicos» e que o Benfica tem sido «reconhecido»:

«1.⁠ ⁠As escolhas dos selecionadores são baseadas em critérios técnicos específicos, análises de desempenho, necessidades táticas das equipas, visando sempre o melhor desempenho das seleções nacionais.

2.⁠ ⁠A FPP garante autonomia às equipas técnicas nacionais, para que as decisões sejam tomadas de forma independente e profissional.

3.⁠ ⁠Relembramos que nas três seleções nacionais apresentadas recentemente, num total de 30 atletas convocados, oito são atletas do Sport Lisboa e Benfica. Este facto demonstra claramente que o contributo do clube e dos seus atletas é reconhecido.

4.⁠ ⁠É crucial que as escolhas para as seleções nacionais sejam respeitadas como decisões técnicas, tomadas no melhor interesse do desempenho desportivo e da representação nacional.»

Assim, a entidade liderada por Luís Sénica, antigo treinador do Benfica, assegura a «autonomia às equipas técnicas nacionais», apesar de os encarnados terem dito que a direção da Federação «não defende os interesses de Portugal nem da modalidade», «num ostensivo ato provocatório e persecutório».