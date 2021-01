Ana Catarina Pereira, guarda-redes portuguesa do Benfica, está entre as dez nomeadas ao prémio de melhor guarda-redes do Mundo de futsal, revelou o site Futsalplanet.

Recorde-se que a guardiã de 28 anos foi galardoada em 2018 e é a única portuguesa e também antiga vencedora que esta entre as nomeadas para o prémio que é atribuído desde 2015.

As brasileiras Ana Carolina Sestari (Montesilvano C5), Giga (AFF Chapecó) e Regi (Leão da Serra), as espanholas Caridad García Díaz (Poio Pescamar) e Marta Balbuena Navas (Atlético Navalcarnero), a italiana Angelica Dibiase (Città de Falconara), a russa Anastasia Ivanova (FK Aurora Sankt-Peterburg), a iraniana Zeinab Karami (Mes Rafsanjan) e a japonesa Ayaka Yamamoto (SWH Ladies) são as concorrentes de Ana Catarina Pereira.