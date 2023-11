O Benfica goleou o Belenenses por expressivos 10-1 em jogo em atraso da 6.ª jornada da Liga de futsal.

Os encarnados chegaram ao intervalo a vencer por 5-0, com golos de Lúcio Rocha, Ezequiel Reis (na própria baliza), Diego Nunes (duas vezes) e Higor de Souza.

Na segunda parte, o domínio manteve-se. Carlos Paulo marcou na própria baliza e colocou o resultado em 6-1 e depois Bruno Cintra (bis), Lúcio Rocha e Diego Nunes, que completou um hat-trick, fizeram os restantes golos. Diogo Furtado assinou o único tento dos azuis do Restelo.

O Benfica está no 3.º lugar o campeonato com 15 pontos, menos quatro do que Sporting e Sp. Braga.