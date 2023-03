Mário Silva é o novo treinador da equipa masculina de futsal do Benfica, anunciou esta terça-feira o clube encarnado e também o Leões de Porto Salvo, clube que orientava até ao momento em 2022/23.

O técnico de 42 anos sucede a Pulpis, está de volta a uma casa na qual foi treinador-adjunto por sete temporadas (de 2014 a 2021, com Joel Rocha ao leme) e assina até ao final da época de 2024/25.

«Mário Silva é o novo treinador da equipa de futsal do Sport Lisboa e Benfica. O técnico de 42 anos assinou contrato até 2025 e regressa a uma casa onde trabalhou durante sete temporadas», informa o Benfica, em comunicado.

Também em nota oficial, o Leões de Porto Salvo deu conta da transferência do técnico, que assumiu o Leões a meio da época 2021/22, que tinha iniciado no Torreense.

«O Clube Recreativo Leões Porto Salvo e o Sport Lisboa e Benfica chegaram a um acordo para a transferência do treinador da equipa sénior, Mário Rui Pereira Silva, do Leões Porto Salvo para o clube da Luz. Aproveitamos para anunciar que o comando técnico do Leões Porto Salvo será assumido a partir de hoje pelo Cláudio Moreira, ex-treinador adjunto. O Cláudio é um jovem treinador com habilitação nível III, conhecedor do atual plantel e que está capacitado para assumir esta nova responsabilidade e ajudar a equipa para novas conquistas», nota o Leões.

No sábado, o Benfica venceu o Portimonense por 8-2, no primeiro jogo após a saída de Pulpis, num encontro em que os encarnados foram orientados pelo adjunto Estevão Cordovil.