Emerson Alves dos Santos, conhecido no mundo do futsal como Peléh, foi anunciado pelo Benfica nesta quinta-feira como reforço para as próximas duas épocas. É a primeira contratação para 2025/26.

O brasileiro assina contrato até 2027 e deixa assim o Fundão, clube que representou num total de seis temporadas em duas passagens. Na última temporada marcou 18 golos em 26 jogos.

«Há uns meses, joguei cá contra o Benfica, foi o Benfica-Fundão. Nós perdemos 1-0, mas os adeptos não paravam de cantar, apoiaram os 40 minutos. E eu, dentro de campo, ouvia 'SLB, SLB'. E, mesmo na equipa contrária, estava a entrar no clima. Estou muito ansioso por isso, por sentir isso deste lado. E, como eu disse, deixar a vida dentro da quadra, porque, querendo ou não, motiva-nos mais o apoio dos adeptos na quadra», confidenciou aos meios do clube.

O brasileiro atuou duas temporadas no Levante, de Espanha, entre 2022 e 2024. Mas a competição onde soma mais encontros é no campeonato português.

«Já estou cá há algum tempo. Conheço bem a Liga, mas são diferentes as dimensões do Benfica [e do Fundão]. Estou ansioso por isso e quero que chegue logo o dia para treinar, disputar qualquer tipo de bola e deixar a vida dentro de quadra pelo Benfica. Foi um sonho chegar aqui», garante.