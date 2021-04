A equipa de futsal do Sporting foi a Ponte Sôr bater o Eléctrico por 2-1, em jogo da 30ª jornada do campeonato, a última da fase regular, garantindo o primeiro lugar que lhe permite defrontar o oitavo classificado, neste caso o Portimonense, no play-off dos quartos de final.

O Eléctrico até marcou primeiro, logo aos três minutos, por Rodriguinho, mas os leões de Nuno Dias deram a volta ao resultado, com golos de Erick (12m) e Zicky (36m), garantindo o primeiro lugar da primeira fase, com mais dois pontos do que o Benfica que, também este sábado, bateu o Sp. Braga por 4-2 e vai defrontar precisamente os minhotos nos quartos de final.

Alinhamento para os play-offs dos quartos de final: Sporting – Portimonense Benfica – Sporting de Braga Fundão – Viseu 2001 Leões Porto Salvo - Modicus

Os resultados deste sábado:

Eléctrico - Sporting, 1-2 Portimonense - Fundão, 1-4 Benfica - Sporting de Braga, 4-2 Burinhosa - Modicus, 1-8 Viseu 2001 - Dínamo Sanjoanense, 2-2 Candoso - Futsal Azeméis, 8-4 Caxinas - Leões Porto Salvo, 5-1 Belenenses - Quinta dos Lombos, 6-4

Classificação dos oito primeiros na fase regular: Sporting, 84 pontos; Benfica, 82; Fundão, 58; Leões de Porto Salvo, 54; Modicus, 51; Viseu 2001, 47; Sp. Braga, 46; Portimonense, 45.