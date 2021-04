Dois meses e meio depois de ter anunciado a transferência da fase final da Liga dos Campeões de futsal de Minsk (Bielorrússia) para Zabreg (Croácia), a UEFA comunicou nova mudança (agora apenas de cidade) desta fase da competição.

As autoridades de saúde da Croácia solicitaram o uso da Arena Zagreb, onde iam realizar-se os sete jogos dos quartos de final até ao encontro decisivo, e foi decidido transferir esta fase da prova para a Kresimir Cosic Arena, em Zadar, também na Croácia.

Recorde-se que Benfica e Sporting marcarão presença nos quartos de final, que se realizam a 28 e 29 de abril.

Os encarnados serão a primeira equipa portuguesa a entrar em ação, logo a 28, diante do Kairat Almaty, do Cazaquistão. Em caso de triunfo defrontam o vencedor do duelo entre Barcelona e e Dobovec (Eslovénia).

No dia seguinte, os leões medem forças com os russos do KPRF e em caso de sucesso jogam o acesso à final com o Inter FS (Espanha) ou o Ugra Yugorsk (Rússia)

As meias-finais jogam-se ambas a 1 de maio e a final está marcada para 3 de maio.