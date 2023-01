A Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) abriu, esta quinta-feira, um processo de inquérito sobre os alegados insultos ao hoquista do Benfica, o argentino Carlos Nicolía, durante o jogo de quarta-feira ante o FC Porto, no Dragão Arena.

«Na sequência do jogo de hóquei em patins entre FC Porto e Benfica, no Dragão Arena, a contar para a 13.ª jornada do Campeonato Nacional, face à notícia amplamente divulgada de eventuais atos de intolerância para com o jogador de uma das equipas e podendo estar em causa a prática de lícitos de natureza contraordenacional, a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) instaurou um processo para apuramento dos factos e responsabilidades daí decorrentes», referiu uma fonte do organismo, citada pela Lusa.

Depois do jogo, Nicolía, de 36 anos, no Benfica desde 2014, recorreu às redes sociais para denunciar insultos vindos de uma parte da bancada do pavilhão dos azuis e brancos, que terão chamado «assassino» a Nicolía, acusando-o da morte da mulher, que faleceu antes de vir para Portugal, devido a doença prolongada.

O Benfica reagiu, entretanto, esta quinta-feira, demonstrando apoio a Nicolía.

O FC Porto venceu o jogo por 3-0 e é o novo líder do campeonato.