O Benfica perdeu esta quarta-feira em Braga, ante o Hóquei Clube de Braga, por 3-1, em jogo de acerto de calendário do campeonato nacional de hóquei em patins, a contar para a 17.ª jornada.

Vítor Hugo deu vantagem aos minhotos aos quatro minutos e, em cima do intervalo, Gonçalo Pereira fez o 2-0 ao minuto 19.

Na segunda parte, Pablo Álvarez reduziu para 2-1 aos 40 minutos e, na reta final da partida, Edu Lamas viu cartão azul e Pedro Mendes, num penálti a favor do HC Braga, fez o 3-1 final aos 50 minutos.

Os encarnados continuam com 43 pontos e no quarto lugar, atrás do líder FC Porto (49 pontos), do Óquei Barcelos (48 pontos) e do Sporting (44 pontos). O HC Braga é oitavo, com 29 pontos.

Depois de 12 jogos com 11 vitórias e um empate, o Benfica perde no campeonato quase cinco meses depois: a última derrota tinha sido a 21 de outubro, com o FC Porto.