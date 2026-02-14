O Dragão Arena recebeu o clássico a contar para os «oitavos» da Taça de Portugal de hóquei em patins. O Benfica superiorizou-se ao rival FC Porto, garantindo uma vaga nos «quartos» após um triunfo por 3-2.

O Benfica teve uma entrada bastante forte no encontro. João Rodrigues abriu as contas do jogo logo aos quatro minutos de jogo. Três minutos depois foi a vez de Zé Miranda, de longa distância, dilatar a vantagem para dois golos (7m).

A equipa de Paulo Freitas ainda reduziu a diferença, com uma bomba de Gonçalo Alves, na passagem do minuto oito. O Benfica acabou por recuperar a vantagem de dois golos, já perto do intervalo, com um golo de Nil Roca. As equipas foram, portanto, para os balneários com o resultado favorável (3-1) ao Benfica.

O segundo tempo começou de feição para o FC Porto. Logo ao terceiro minuto, Carlo Di Benedetto faturou através de um livre, reduzindo a desvantagem para apenas um golo. Logo de seguida, os dragões podiam ter empatado o encontro, mas Gonçalo Alves não bateu Conti Acevedo na cobrança da grande penalidade.

Xavi Malián, que já tinha sido destaque na primeira parte, continuou a manter o FC Porto em jogo com várias intervenções quando o jogo estava apenas a um golo. Telmo Pinto viu, ainda, o cartão azul, deixando o FC Porto reduzido. Porém, o Benfica não conseguiu aproveitar a vantagem numérica.

A formação da casa apostou ainda no 5x4 nos segundos finais. Contou, nesse momento, com uma bola ao poste. Porém, o marcador não voltou a mexer.

Sem mais golos no encontro, o apito final ditou o triunfo (3-2) para o Benfica, que avança para os «quartos» da Taça de Portugal. O FC Porto, por sua vez, cai perante o rival nos «oitavos».