O Benfica recebeu e venceu o HC Braga por 5-2, esta quarta-feira, em jogo de acerto de calendário do campeonato de hóquei em patins, relativo à 14.ª jornada.

Pol Manrubia (x2), Pablo Álvarez, Lucas Ordóñez e Zé Miranda fizeram os golos do Benfica. António Trabulo e Miguel Henriques marcaram para o HC Braga.

Na classificação, agora com todas as equipas com 15 jornadas disputadas, o Benfica é quarto classificado, com 32 pontos, só atrás de Sporting (40), UD Oliveirense (40) e FC Porto (36). O HC Braga é 10.º, com 14 pontos.