A equipa de hóquei em patins do FC Porto voltou a bater o Benfica, no Pavilhão da Luz, desta vez por 6-3, restabelecendo o empate no play-off (2-2), obrigando o regresso da eliminatória ao Dragão Arena para definir quem vai discutir o título com o Sporting.

O FC Porto voltou a entrar em campo sem Poka que não voltou a jogar desde que se tornou público o compromisso que já tem com o Benfica para a próxima época, mas os visitantes adiantaram-se no marcador, logo aos 2 minutos, dando o mote para um embate competitivo, de parada e resposta, com a equipa do Dragão a manter a vantagem mínima até ao intervalo (3-2).

O Benfica voltou a empatar, pela terceira vez na partida, aos 35 minutos, por Ordoñez, mas o FC Porto recuperou a vantagem, aos 42 minutos, por Gonçalves Alves.

O Benfica ainda arriscou tudo, procurando levar o jogo para prolongamento, mas o FC Porto matou o jogo, com dois golos na ponta final, com Gonçalves Alves a chegar ao hat-trick, garantindo o regresso da eliminatória ao Dragão Arena para o decisivo jogo, marcado para a próxima quinta-feira.

Depois de duas derrotas em asa, o FC Porto reentrou na discussão da meia-final com duas vitórias na Luz.

Recordamos que o Sporting já está na final depois de ter afastado o Óquei de Barcelos em três jogos.