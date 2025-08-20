O Benfica recompensou Léo Gugiel com um novo contrato. O guarda-redes de futsal fica ligado ao clube até 2027.

O internacional brasileiro foi essencial na temporada passada, com 36 jogos e cinco golos marcados. No derradeiro tento do campeonato, na 'negra' contra o Sporting, foi ele que rematou para um desvio ligeiro de Afonso Jesus para o 4-3.

Contribuiu decisivamente para o nono campeonato benfiquista e agora renova contrato. Recentemente, foi operado ao tornozelo direito.

«Como disse algumas vezes, parece que tirou um pouco do peso que faltava para conquistarmos o Campeonato. Agora sinto que as coisas têm tudo para, com muito trabalho e muito suor, fluírem de forma mais leve para conseguirmos coisas ainda maiores», explicou.

«O Campeonato foi uma grande motivação para nós, mas agora queremos mais. É pensar em frente, preparar-nos muito bem. Daqui a uns dias já temos a Supertaça, mais um título em disputa. E estamos a preparar-nos muito para conquistar todos os objetivos desta temporada», acrescentou o brasileiro.

Léo Gugiel promete «muito trabalho e entrega» para a próxima temporada. E não poupa nos elogios ao Benfica.

«Antes de mais, este é o clube dos meus sonhos. É o clube onde sempre desejei jogar, e hoje, poder estar aqui a jogar, a atuar, a ser campeão, e continuar a defender o Benfica, no seu todo, é muito gratificante e muito especial para mim», afirmou o guardião.