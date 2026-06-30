OFICIAL: Luís Monteiro deixa equipa de andebol feminino do Benfica
Este ano, o técnico liderou a formação encarnada ao triplete
Este ano, o técnico liderou a formação encarnada ao triplete
É mais uma saída nas modalidades do Benfica. Luís Monteiro, treinador da equipa de andebol feminino, cessou a ligação aos encarnados.
«Na sequência de um aviso com antecedência por parte de Luís Monteiro, de forma a salvaguardar os interesses de todas as partes, principalmente do clube, chegou-se a acordo para a não prolongação da ligação contratual. De realçar toda a postura e cordialidade neste processo, numa saída completamente pacífica», esclarecem as águias, em comunicado.
Luís Monteiro procurou a saída por motivos familiares. Tendo chegado à Luz em 2023, conquistou dois Campeonatos Nacionais, duas Taças de Portugal e uma Supertaça. Nesta temporada, alcançou o triplete.
É a sexta saída de treinadores de modalidades, depois de Jota González (andebol masculino), Norberto Alves (basquetebol masculino), Eugénio Rodrigues (basquetebol feminino), Paulinho Roxo (futsal feminino) e Marcel Matz (voleibol masculino).