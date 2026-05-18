O brasileiro Lucas França confirmou, esta segunda-feira, a saída do Benfica, clube que representou na equipa de voleibol ao longo das últimas cinco temporadas, desde 2021.

«Chegou o momento de encerrar um dos capítulos mais importantes da minha vida (...). Depois de cinco anos a vestir a camisola do Benfica, despeço-me com o coração cheio de gratidão, orgulho e muitas memórias que vou carregar para sempre. Foram anos intensos. De conquistas, derrotas, pressão, aprendizagem, amadurecimento e entrega diária», começou por referir Lucas França, numa mensagem publicada no Instagram, esta tarde.

O central brasileiro, que está de regresso ao Brasil para prosseguir a carreira, assumiu que «nem sempre as coisas aconteceram da forma» que se sonhou, «especialmente nas últimas temporadas» e no «último ano», com «resultados abaixo daquilo que o clube merece» e do que a equipa esperava, falando por isso de uma despedida com «um peso diferente».

«Mas o desporto também é isso. Nem sempre levantar títulos define tudo. Muitas vezes, são os momentos difíceis que mais moldam um atleta e um homem. Senti-me honrado em cada dia a representar este grande clube. Orgulho de ter dividido o balneário com pessoas incríveis, de ter vivido grandes batalhas e de ter dado tudo de mim enquanto estive aqui», concluiu Lucas França, que se prepara para representar o Suzano Vôlei.

