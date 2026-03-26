O Benfica, líder da liga de futsal, perdeu pela primeira vez na presente edição do campeonato, na noite desta quinta-feira. A proeza foi do Famalicão, último classificado à partida para jogo, que se impôs na receção aos encarnados por 4-3, no duelo que abriu a 20.ª e antepenúltima jornada da fase regular.

Márcio Moreira, aos 14 minutos, deu vantagem ao Famalicão, mas o Benfica conseguiu o empate a 13 segundos do intervalo, com um golo de Arthur.

Na segunda parte, André Coelho fez o golo da vantagem encarnada, ao minuto 24, mas cerca de dez minutos depois, o Famalicão teve uma resposta em grande, com três golos em pouco mais de um minuto. Alan Gitahy fez o 2-2 ao minuto 34 e, pouco depois, aos 35, de penálti, Márcio Moreira fez o 3-2. Logo após a reposição, Natan Minatti assinou o 4-2 no marcador.

O Benfica ainda reduziu a desvantagem com um golo de Pany Varela, ao minuto 36, mas não evitou a primeira derrota na liga e apenas a segunda perda de pontos, depois do empate 2-2 na visita ao Sporting, a 19 de fevereiro, na 16.ª jornada.

A ronda prossegue esta sexta-feira com mais dois jogos, com o Sporting a poder aproximar-se do líder, do qual dista seis pontos, quando faltam disputar três jornadas para as águias e quatro para os leões.

20.ª JORNADA

Famalicão-Benfica, 4-3

Caxinas-Fundão (6.ª feira, 19h)

Eléctrico-Sporting (6.ª feira, 21h)

Sp. Braga-Quinta dos Lombos (domingo, 17h30)

Torreense-Rio Ave (domingo, 20h)

Leões Porto Salvo-Ferreira do Zêzere (2.ª feira, 20h)

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Benfica, 52 pontos/19 jogos

2.º: Sporting, 46/18

3.º: Sp. Braga, 35/19

4.º: Leões Porto Salvo, 33/19

5.º: Rio Ave, 29/19

6.º: Ferreira do Zêzere, 27/19

7.º: Torreense, 20/19

8.º: Eléctrico, 19/19

9.º: Quinta dos Lombos, 18/19

10.º: Fundão, 16/18

11.º: Famalicão, 16/20

12.º: Caxinas, 13/18