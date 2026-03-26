Surpresa no futsal: Famalicão impõe primeira derrota ao líder Benfica
Famalicenses, que partiam para jogo no último lugar, vencem por 4-3. Sporting pode reduzir distâncias
Famalicenses, que partiam para jogo no último lugar, vencem por 4-3. Sporting pode reduzir distâncias
O Benfica, líder da liga de futsal, perdeu pela primeira vez na presente edição do campeonato, na noite desta quinta-feira. A proeza foi do Famalicão, último classificado à partida para jogo, que se impôs na receção aos encarnados por 4-3, no duelo que abriu a 20.ª e antepenúltima jornada da fase regular.
Márcio Moreira, aos 14 minutos, deu vantagem ao Famalicão, mas o Benfica conseguiu o empate a 13 segundos do intervalo, com um golo de Arthur.
Na segunda parte, André Coelho fez o golo da vantagem encarnada, ao minuto 24, mas cerca de dez minutos depois, o Famalicão teve uma resposta em grande, com três golos em pouco mais de um minuto. Alan Gitahy fez o 2-2 ao minuto 34 e, pouco depois, aos 35, de penálti, Márcio Moreira fez o 3-2. Logo após a reposição, Natan Minatti assinou o 4-2 no marcador.
O Benfica ainda reduziu a desvantagem com um golo de Pany Varela, ao minuto 36, mas não evitou a primeira derrota na liga e apenas a segunda perda de pontos, depois do empate 2-2 na visita ao Sporting, a 19 de fevereiro, na 16.ª jornada.
A ronda prossegue esta sexta-feira com mais dois jogos, com o Sporting a poder aproximar-se do líder, do qual dista seis pontos, quando faltam disputar três jornadas para as águias e quatro para os leões.
20.ª JORNADA
Famalicão-Benfica, 4-3
Caxinas-Fundão (6.ª feira, 19h)
Eléctrico-Sporting (6.ª feira, 21h)
Sp. Braga-Quinta dos Lombos (domingo, 17h30)
Torreense-Rio Ave (domingo, 20h)
Leões Porto Salvo-Ferreira do Zêzere (2.ª feira, 20h)
CLASSIFICAÇÃO:
1.º: Benfica, 52 pontos/19 jogos
2.º: Sporting, 46/18
3.º: Sp. Braga, 35/19
4.º: Leões Porto Salvo, 33/19
5.º: Rio Ave, 29/19
6.º: Ferreira do Zêzere, 27/19
7.º: Torreense, 20/19
8.º: Eléctrico, 19/19
9.º: Quinta dos Lombos, 18/19
10.º: Fundão, 16/18
11.º: Famalicão, 16/20
12.º: Caxinas, 13/18