O Benfica garantiu, esta quarta-feira, o apuramento para os quartos de final da Taça Challenge feminina de voleibol, ao vencer em casa o Atenas Thetis, por 3-1, na segunda mão dos oitavos de final.

Depois de terem ganho às gregas em Atenas, por 3-0, no primeiro duelo, o Benfica até perdeu o primeiro set (19-25), mas impô-se nos restantes parciais (25-18, 27-25 e 25-20).

Assim, a equipa treinada por Rui Moreira, que somou a 11.ª vitória seguida entre todas as competições, garantiu o acesso à próxima ronda da competição, na qual terá pela frente as italianas do Chieri 76, que eliminaram o Kangasala, da Finlândia.