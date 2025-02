A equipa masculina de voleibol do Benfica bateu o Sporting por 3-2, na chamada 'negra', em partida da 19.ª jornada da Liga. O duelo aconteceu na noite deste sábado, no Pavilhão João Rocha.

A equipa leonina até esteve duas vezes na frente (1-0 e 2-1), mas na reta final o Benfica conseguiu dar a volta.

O Sporting ganhou o primeiro set a 27-25, no segundo set, o Benfica empatou 23-25. No terceiro, voltou a haver mais Sporting o placard mostrou 25-19. No quarto set, o Benfica teve ascendente, por 21-25. Na negra, os encarnados mostraram-se melhor fisicamente e bateram os rivais por 9-15.

Este resultado faz com que as águias subam à liderança do campeonato nacional, apesar de terem menos pontos do que os leões (53/52). Isto porque o número de vitórias na temporada dos comandados de Marcel Matz é superior às da 'turma' de João Coelho (18/17).

O Leixões, terceiro classificado, perdeu por 3-0 em casa do Ala Nun´Álvares. Também não foi a noite do Castêlo da Maia, que perdeu por 3-1 em casa do AA Espinho e fica em quinto posto.

A outra formação de Espinho que milita no campeonato, o sexto classificado Sporting Clube, bateu o São Mamede (3-1). Por fim, o Madalena venceu o Fonte do Bastardo por 3-1, num duelo de últimos classificados.